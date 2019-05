Weltklasse an der Oboe

Der weltweit bekannte Oboist Albrecht Mayer kommt in die Domstadt. Anlass ist das Konzert zum 65-jährigen Jubiläum des Collegium Musicum Bamberg am Freitag, 19. Juli, in der Stephanskirche. Der Vorverkauf beim Bamberger Veranstaltungsdienst (BVD) hat jetzt begonnen.

Das Orchester hatte sich seit seiner Gründung für den künstlerischen Nachwuchs engagiert, und so stand bei den Konzerten oft ein vielversprechender jugendlicher Solist auf dem Programm. In der Rückschau ragt ein Name heraus: Albrecht Mayer. Der in Bamberg aufgewachsene Oboist war nicht nur Mitglied des Domchors, sondern spielte in jungen Jahren auch mit dem Collegium Musicum Bamberg. Seine Orchesterlaufbahn begann er 1990 als Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker, seit 1992 ist er in gleicher Position bei den Berliner Philharmonikern. Als Solist und Kammermusiker spielt er in allen wichtigen Konzertsälen der Welt und wurde vielfach ausgezeichnet, allein drei Mal mit dem Echo-Klassik-Preis.

"Albrecht Mayer ist ein Weltstar und wir freuen uns sehr, dass er trotz seines vollen Terminkalenders im Juli zu uns nach Bamberg kommt", berichtet Gunther Pohl, künstlerischer Leiter des Collegium Musicum, in der Pressmitteilung. Eine jahrzehntelange Verbundenheit mit der Stadt habe das begünstigt und das Jubiläum des Bamberger Klangkörpers sei ein würdiger Anlass für diese künstlerische Zusammenarbeit.

Das Programm des Jubiläumskonzerts haben Albrecht Mayer und Gunther Pohl gemeinsam entwickelt: Neben dem Oboenkonzert d-Moll von Tomaso Albinoni erklingt das Concerto A-Dur für Oboe d'amore, Streicher und Basso continuo von Johann Sebastian Bach. Zudem spielt das Collegium Musicum Bamberg Orchestersuiten von Georg Philipp Telemann und Johann Bernhard Bach. "Die Gelegenheiten, Albrecht Mayer in Bamberg zu hören, sind selten", so Pohl. Für alle Freunde klassischer Musik in der Region sei der 19. Juli daher ein ganz besonderer Termin. Das Konzert in der Stephanskirche beginnt um 19.30 Uhr.

Weitere Informationen zu Konzert und Ensemble gibt es im Internet unter www.collegium-musicum-bamberg.de. red