Weltjugendtag 2020 online

Jedes Jahr am Palmsonntag veranstaltet die kirchliche Jugendarbeit in der Diözese Würzburg (kja) den Diözesanen Weltjugendtag. Dazu wurden bisher an die 200 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem ganzen Bistum im Kilianeum - Haus der Jugend und in der Jugendkirche Würzburg erwartet. Dieses Jahr sollte er unter dem Motto stehen: "Zurück in die Zukunft?!? - Ich sage Dir: Steh auf!" Dabei wäre vieles anders geworden: Stärkere Beteiligung von Laien und Frauen, Einsatz von modernen Medien, interessante Personen wie der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose als Workshopleiter. Doch wegen Corona kommt jetzt alles anders. "Als die Schockstarre nach der Absage erstmal überstanden war, versuchten wir kreativ mit der Situation umzugehen", erklärte Diözesanjugendseelsorger Stephan Schwab. So entstand die Idee, einen Film zu machen, der bestimmte Inhalte des Diözesanen Weltjugendtages beinhaltet: Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Schwestern, lässt sich bei ihrer Katechese filmen, Diözesanjugendseelsorger Stephan Schwab feiert einen kleinen Gottesdienst vor laufender Kamera und vieles mehr.

Diese Filmbeiträge werden am Palmsonntag, 5. April, ab 14 Uhr auf dem Youtube-Kanal "kja.next" zu sehen sein. Dieser ist unter folgender URL zu finden: https://bit.ly/3ayWaXD.

Von zu Hause aus können Jugendliche und andere Interessierte somit bestimmte Elemente des Diözesanen Weltjugendtags wie Katechese, Workshops, Gottesdienst und vor allen Dingen Weltjugendtagsmusik erleben. Somit muss der Diözesane Weltjugendtag 2020 doch nicht entfallen. Er findet in diesem Jahr einmal online statt. red