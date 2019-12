Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder

Ein ökumenischer Weltgedenkgottesdienst für alle verstorbenen Kinder findet am Samstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr in der Christuskirche in Kronach statt. Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember stellen Betroffene rund um die Welt um 19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle 24 Stunden die Welt umringt. red