Hofheim i. UFr. vor 17 Stunden

Weltgebetstag trägt heuer Appell

In Hofheim fand am Wochenende das ökumenische Vorbereitungstreffen für den Weltgebetstag der Frauen statt. Erstellt wurde die Gebetsordnung für diesen Tag heuer in Simbabwe. "Steh auf und geh!" lautet die Losung.