Weltgebetstag nahm die Situation slowenischer Frauen in den Blick

Die Bad Kissinger Frauen vom Weltgebetstag-Team hatten eine Veranstaltung unter dem Motto: "Kommt, alles ist bereit" organisiert, und viele Besucher waren vorbeigekommen. Nicht nur in die Herz-Jesu-Kirche, sondern auch zum gemeinsamen Essen im katholischen Pfarrzentrum.

Der Weltgebetstag wird seit mehr als einhundert Jahren von Frauen aus aller Welt gefeiert. Was zunächst mit feministischer Ausrichtung begonnen hatte, ist nun auch eine von Männern gern besuchte Veranstaltung.

Die Gottesdienstordnung kam diesmal aus Slowenien, aber jede Gemeinde kann sie ganz individuell ausgestalten. Zum Beginn der Feier deckten Frauen den Tisch mit landestypischen Gaben wie Potica (ein Festtagsgebäck), Honig, Rosmarin, Salz, roten Nelken und einer Bibel.

Das Team unter der Leitung von Charlotte Fries und Gerlinde Warmuth hat es verstanden, in vielen szenischen Beiträgen einen tiefen Einblick zu vermitteln von der teilweise schwierigen Situation der Frauen in Slowenien. Der Projektchor und die Band unter Leitung von Carolin Keß am Piano verbanden die Beiträge geschickt und mit viel Freude am Musizieren.

Als Instrumentalisten wirkten mit: Christel Gimmler, Violine; Julia Glöckler, Querflöte; Philipp Kamholz, Trommel; Burkard Weiß, Gitarre. Die eingängigen Melodien forderten die Besucher zum Mitsingen auf. Alles fügte sich wie von selbst in einen liturgischen Rahmen. Alle konnten nachempfinden, was sie gesungen haben: "Eingeladen zum Fest des Glaubens".

So ging der Gottesdienst über in das nachfolgende Beisammensein. Man konnte sich austauschen und das Gehörte in einem Silbenrätsel vertiefen. red