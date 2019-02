Weltgebetstag: Kommt, alles ist bereit!

"Kommt, alles ist bereit!" Unter diesem Motto werden Frauen aller Konfessionen am Freitag, 1. März, den Weltgebetstag feiern. Die Gläubigen der Großgemeinde Michelau mit Neuensorg feiern ab 19 Uhr in der Kirche Maria Königin in Neuensee. Das kleine Land Slowenien bietet besonders all jenen Menschen, die sonst ausgegrenzt werden, wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose, Raum und Platz. Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln wollen die Organisatorinnen alle Gottesdienstbesucher empfangen und kulturelle und religiöse Eindrücke aus diesem Land vermitteln. Die Frauen werden gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden, da kein Bus eingesetzt werden kann. red