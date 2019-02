Weltgebetstag: "Kommt alles ist bereit!"

Der Weltgebetstag wird heuer in Slowenien ausgestaltet, einem Land inmitten Europas, das reich an Geschichte, Kultur und einer Vielfalt an Naturräumen ist. Obwohl sich seit den Zeiten des Kommunismus vieles geändert hat - Slowenien ist seit 1991 eine Demokratie - gibt es immer noch soziale Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung. Wie jedes Jahr wird der Weltgebetstag von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Am ersten Freitag im März wird dieser Gottesdienst in mehr als 120 Ländern durch

verschiedene Zeitzonen rund um den Globus insgesamt 24 Stunden gefeiert. Der Katholische Frauenbund lädt zum Gottesdienst am Freitag, 1. März, um 19 Uhr ins Pfarrheim Ebensfeld ein. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Gruppe "Mixdur". Nach dem Gottesdienst werden kulinarische Genüsse aus Slowenien gereicht. Alle sind dazu eingeladen: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche. red