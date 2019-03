Weltgebetstag ist in Zeil eine Woche später

Die katholische Pfarrgemeinde und die evangelische Kirchengemeinde in Zeil informierten zum Weltgebetstag in der Stadt: Der Weltgebetstag ist eine weltweite ökumenische Frauenbewegung und wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Dieses Jahr haben die Texte Frauen aus Slowenien, dem kleinsten Land der Europäischen Union, verfasst. Im Mittelpunkt ihrer Liturgie steht der gedeckte Tisch als Sinnbild dafür, dass alle eingeladen sind, an Gottes Tafel Platz zu nehmen und die Gesellschaft mitzugestalten. Der Weltgebetstagsgottesdienst wird in Zeil wegen der Faschingstage eine Woche später am Freitag, 8. März, um 18 Uhr im katholischen Pfarrsaal, Lange Gasse, gefeiert. Das ökumenische Vorbereitungsteam lädt dazu und zum anschließenden Beisammensein ein. red