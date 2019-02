Weltgebetstag in Hetzelsdorf

"Kommt, alles ist bereit!" zum Weltgebetstag in der Matthäuskirche Hetzeldorf am Freitag, 1. März, um 19 Uhr. Der Gottesdienst wurde von Frauen aus Slowenien vorbereitet. Im Anschluss daran lädt das Vorbereitungsteam in die Pfarrscheune ein bei landestypischen Köstlichkeiten.