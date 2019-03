Weltgebetstag in der Dreieinigkeitskirche

Der ökumenische Weltgebetstag der Frauen findet am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche statt. Unter dem Motto "Kommt, alles ist bereit" laden in diesem Jahr die Frauen aus Slowenien die ganze Welt zum Gottesdienst ein. Mit Liedern, Anspielen und der biblischen Geschichte vom großen Abendmahl wirbt der Gottesdienst, Gottes Einladung selber zu hören, anzunehmen und diese Einladung gerade an die weiterzugeben, die sonst oft ausgeschlossen sind. Durch die Spenden am Weltgebetstag werden Hilfsprojekte auf der ganzen Welt unterstützt - so zum Beispiel in Slowenien die Organisation Klijuc "Schlüssel", eine Anlaufstelle für Frauen, die in die Fänge von Menschenhändlern geraten sind. red