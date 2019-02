Weltgebetstag im Saal des Pfarrheims

Auch in Altenkunstadt begehen die Christen beider Konfessionen am Freitag, 1. März, den Weltgebetstag der Frauen. Der ökumenische Gottesdienst findet aber nicht, wie ursprünglich geplant, in der katholischen Pfarrkirche, sondern im Saal des Pfarrheims St. Kilian in der Klosterstraße statt. Beginn ist um 19 Uhr. Dem Gottesdienst, zu dem auch alle Männer eingeladen sind, schließt sich ein geselliges Miteinander an. Für das leibliche Wohl werden Spezialitäten aus Slowenien serviert. bkl