Weltgebetstag für Frauen und Männer

Das ökumenische Weltgebetstagsteam Schney lädt am Freitag, 1. März, um 19 Uhr zum Weltgebetstagsgottesdienst ins Gemeindehaus "Lichtblick" ein. Die Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 wurde von den Frauen aus Slowenien in den Mittelpunkt gestellt. "Kommt, alles ist bereit!", lautet das Motto. Unterstützt vom Projektchor des Schneyer Gesangvereins unter der Leitung von Barbara Greger wird ein Gottesdienst an bunt gedeckten Tischen gefeiert. Anschließend kommt Essen aus der Küche Sloweniens auf den Tisch. Eingeladen sind alle Frauen und Männer. red