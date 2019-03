Weltgebetstag der Frauen wird gefeiert

Der Weltgebetstag der Frauen wird am Freitag, 15. März, in der evangelischen Schlosskapelle in Obertheres gefeiert. Für einen Fahrdienst ab der Kirche in Obertheres um 18.30 Uhr ist gesorgt. Um 19 Uhr beginnt die Feier, die besonders auf die Situation der Frauen in Slowenien hinweist. Eingeladen sind Frauen und Männer aller Konfessionen. ul