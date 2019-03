2019 kommt der Weltgebetstag aus Slowenien, einem der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union. "Kommt, alles ist bereit": Unter dem Motto geht es heuer besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit "mit am Tisch sitzen können", und darum, gemeinsam ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander zu setzen. Frauen aller Konfessionen laden zum Gottesdienst am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in die Auferstehungskirche Münnerstadt ein. sek