Weltgebetstag am 1. März

Am Freitag, 1. März, wird in über 120 Ländern der Erde der Weltgebetstag gefeiert. Christen feiern den Gottesdienst nach einer gemeinsamen Ordnung, die in diesem Jahr von Frauen aus Slowenien entworfen wurde. Allein in Deutschland besuchen Jahr für Jahr rund eine Million Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche die Gottesdienste und Veranstaltungen rund um den Weltgebetstag, der größten ökumenischen Basisbewegung weltweit. Die Kirchengemeinden Friedenskirche, Auferstehungskirche, Kirchleus und Gössersdorf laden ein zu einem abwechslungsreichen Gottesdienst unter dem Motto "Kommt, alles ist bereit" in der Friedenskirche am Freitag, 1. März, um 19 Uhr. Danach besteht die Möglichkeit, im Gemeindezentrum Köstlichkeiten nach slowenischen Rezepten zu probieren. Auch ein Stand des Welt-Ladens ist aufgebaut. red