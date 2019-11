Welterbe-Treffen in Ebrach

Der Verein Nationalpark Steigerwald e.V. lädt am Sonntag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr zum Welterbe-Treffen in die Remise der Gaststätte "Klosterbräu" Ebrach ein. Es soll ein solidarischer Schulterschluss der bestehenden Unesco-Welt-Kultur-Erbe-Städte Bamberg und Würzburg mit einem zukünftigen Welt-Natur-Erbe im Steigerwald dadurch sichtbar gemacht werden, dass Repräsentanten der beiden renommierten Welterbe- Städte Bamberg und Würzburg sich auf halbem Wege in Ebrach treffen und gemeinsam mit Bürgern aus den Regionen Ober- und Unterfrankens über die Ausweisung eines Welt-Natur-Erbe-Gebiets im Steigerwald diskutieren. Vorträge von Experten beleuchten die sich durch ein Unesco-Welt-Natur-Erbe- Siegel ergebenden Chancen für Mensch und Natur und stimmen alle Teilnehmer auf eine fundierte Diskussion ein. Interessierte, die nicht selbst oder in Fahrgemeinschaften fahren wollen, können in Würzburg auf dem Talavera-Parkplatz um 13 Uhr in den Bus steigen und sich kostenlos nach Ebrach fahren lassen. Teilnehmer aus Bamberg haben die Möglichkeit, am "Cafe Rondo" ebenfalls um 13 Uhr zuzusteigen. Für beide Routen sind weitere Haltepunkte vorgesehen. Anmeldung für den Bus unter E-Mail vorstand@nordsteigerwald.de. red