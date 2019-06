Weltenbummler und Filmemacher zu Gast

Am heutigen Freitag sind der Weltenbummler und Filmemacher Hannes Koch und der Musiker Lincoln Davis um 20.40 Uhr zu Gast im Lichtspiel-Kino, um ihren Reise-Musik-Film "Blown away - Music, Miles and Magic" vorzustellen. Nach dem Film gibt es ein kurzes Konzert und Zeit für Fragen. 75 000 Kilometer hat das Duo in vier Jahren zurückgelegt, um in fremden Ländern freundliche Musikanten zu finden. Deren Songs nehmen die gelernten Tontechniker auf, am Ende der musikalischen Expedition kamen 130 Stücke zusammen. Reservierung unter Telefon 0951/26785 im Lichtspiel-Kino (AB) oder unter www.lichtspielkino.de. red