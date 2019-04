Welt ein bisschen besser gemacht

Der Coffee-Stop im katholischen Kindergarten St. Marien brachte fast 600 Euro an Spenden. Alle Tische und Bänke waren besetzt, vor dem Frühstücksbuffet drängten sich die Besucher. "Mit einer Tasse Kaffee die Welt ein Stückchen besser machen", war der Slogan der Aktion. So wanderte Euro für Euro in die Spendenbox. Die leckeren Sachen hatten das Kindergartenteam und der Elternbeirat gezaubert. Mit der Aktion für Misereor unterstützen die Kaffeetrinker Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Auch die Kindergartenkinder waren von "Coffee-Stop und Solibrot" begeistert. Mit Bürgermeister Gerhard Wunder (rechts) und dem Elternbeirat präsentierten sie das leckere Frühstück. Foto: Susanne Deuerling