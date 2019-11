Die "Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit", ausgerufen vom Bayerischen Kultusministerium, war für die 7. Klasse der Redwitzer Mittelschule der Anlass für den Besuch einer Streuobstwiese.

Kreisfachberater Michael Stromer hatte sie zusammen mit ihrem Lehrer Daniel Wagner nach Kloster Banz auf die dortige Streuobstwiese mit ihren über 200 überwiegend alten Bäumen eingeladen. Tatkräftig wurden die späten Apfelsorten wie Roter Boskoop, Welschisner und Winterrambur geerntet, zusammengelesen und zum Saftpressen verladen - mehr als zehn Zentner Äpfel und Birnen insgesamt. Auch zum Bienenstand und in den Banzer Wald wurde ein kurzer Abstecher gemacht. Das Obst wurde später in der Kelterei des Gartenbauvereins Marktgraitz zu Saft gepresst und vom Saftmobil abgefüllt. Der Saft soll nun in den Schulpausen ausgeschenkt werden. red