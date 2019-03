Welscher führt den Förderverein

Der Verein zur Förderung landwirtschaftlicher Direktvermarkter im Landkreis Kronach lud zur Jahreshauptversammlung. Im AELF Kronach wurde eine komplett neue, verjüngte Vorstandschaft gewählt. Nach 22 Jahren gab Alfred Hofmann den Vorsitz an Johannes Welscher ab.

In seinem Bericht ließ Alfred Hofmann Höhepunkte der vergangenen mehr als zwei Jahrzehnte an der Spitze des Fördervereins Revue passieren. Insbesondere waren ihm dabei die über 20 alljährlich bei einem anderen Mitglied abgehaltenen Hoffeste in bester Erinnerung geblieben. "Das war eine Supersache", freute er sich über den stets großen Zuspruch der Öffentlichkeit wie auch politischer Prominenz.

Leider hatte sich in den letzten Jahren - aufgrund des großen Aufwands - kein Mitglied mehr für eine Ausrichtung zur Verfügung gestellt. Den Schwerpunkt der Arbeit im vergangenen Jahr bildeten die Vorbereitungen der Aktionen zum "Tag des offenen Bauernhofes" im Landkreis. Unter dem Motto "Schätze des Frankenwaldes von Hof zu Hof" brachte man den Verbrauchern die teilnehmenden Mitgliedsbetriebe und deren Erzeugnisse näher.

Unter Wahlvorsitz von Ursula Willenberg vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kulmbach erfolgten die Neuwahlen für zwei Jahre. Die Arbeitskreisbetreuerin dankte der scheidenden Vorstandschaft für ihren großen Einsatz: "Ihr habt maßgeblich dazu beigetragen, dass der Verein so viele Jahre so gut funktioniert."

In Hofmanns Fußstapfen tritt der bisherige Schriftführer Johannes Welscher aus Mostrach. Auf seinem Bio-Hof züchtet dieser seit 2003 Rotwild, vorwiegend zum Zwecke der Fleischvermarktung. Vor einiger Zeit kam Streuobst hinzu. Sein erklärtes Ziel ist eine Öffnung nach außen und eine stärkere Vernetzung mit dem Förderverein nicht angehörigen regionalen Anbietern.

Ihm zur Seite stehen als Zweite Vorsitzende Tanja Wagner als Nachfolgerin von Michael Porzelt, Kassier Heiko Schwämmlein als Nachfolger von Josef Baier sowie Schriftführer Michael Müller. Tanja Wagner unterhält nebenberuflich einen Biobetrieb bei Weißenbrunn mit Kühen, Schafen und Schweinen für Direktvermarktung. Heiko Schwämmlein aus Leutendorf führt den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern mit Rindern, Schweinen, Geflügeln und Schafen weiter. Der Verkauf erfolgt zu 95 Prozent über den Ladentisch.

Michael Müller vom Gut Rosenhof bei Dörfles möchte im Sommer oder Herbst dieses Jahres die erste Milchtankstelle des Landkreises in einem Automaten-Verkaufsraum eröffnen. Dabei will er auch Produkte anderer Direktvermarkter anbieten. Den landwirtschaftlichen Betrieb in Dörfles mit dem Schwerpunkt Milchviehhaltung betreibt sein Onkel.

Zu Beisitzern wurden Michael Schubert aus Eichenbühl sowie Bernd Förtsch und Katrin Förtsch aus Buchbach (Bauernhof Barnickel) gewählt. Die Kassenprüfer (bislang Angela Bauersachs und Jürgen Feick) werden noch bestimmt.

"Ihr seid diejenigen, die aus der Region ihre Produkte feil bieten und sich dabei viel Mühe und Arbeit machen", appellierte Willenberg, dies verstärkt nach außen zu tragen - nach dem Motto "Tue Gutes und rede darüber".

Besonders stark seien die Betriebe bei den Hoffesten wahrgenommen worden, deren Zeit jedoch vielleicht vorbei sei. Sie regte eine abgewandelte Form mit einer Öffnung der Bauernhöfe - vielleicht im zweijährigen Turnus - an. Aber auch andere Arten der Präsentation wie bei den "Erlebnistagen Körper-Seele-Geist" in Teuschnitz befürwortete sie. "Es gibt ein neues Klientel mit sehr vielen jungen Leuten, die händeringend nach guten Lebensmitteln in der Region suchen." Dies belege der immense Zulauf an Bio-Produkten auch in Supermärkten, wobei der direkte Kontakt zu den Erzeugern stets vorzuziehen sei. Nachdem der Förderverein bereits eine schöne Internetseite betreibe, regte sie auch Apps als neue Werbeform an.

In diesem Zusammenhang legte Alfred Hofmann allen Mitgliedern ans Herz, die Internetseite mehr zu beleben. Zudem wünschte er sich gegenseitige Betriebsbesuche - zum Austausch von Tipps wie auch zur Förderung der Zusammengehörigkeit. hs