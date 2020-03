Welsch bleibt an der Spitze

Ralf Welsch bleibt Vorsitzender des Musikvereins Hesselbach, der bei der Jahreshauptversammlung Neuwahlen durchführte. In ihren Ämtern bestätigt wurden auch die anderen Funktionsträger: 2. Vorsitzender Markus Eidloth, Schriftführerin: Victoria Eildloth, 1. Kassier: Lukas Schneider, 2. Kassier: Rudolf Zwosta (neu), aktive Beisitzer: Frank Stadelmann, Matthias Eidloth, Bernd Stadelmann, Wolfgang Harthan, passive Beisitzer: Anja Simon, Manuela Schneider, Kassenprüfer: Helmut Welsch, Anton Stadelmann, 1. Dirigent Georg Schönmüller, 2. Dirigent Frank Stadelmann.

Der Musikverein hat derzeit 171 Mitglieder. Erfreulicherweise konnte man sechs neue Mitglieder durch die neu gegründete Bläserklasse gewinnen. Mit Kilian Piontek und Victoria Eidloth bereicherte man 2019 das Kreisorchester sowie mit Georg Schönmüller, Anton Zwosta und Bernd Stadelmann das Kreis-Seniorenorchester 50+. Welsch freute sich, dass man beim Instrumentenschnuppern am Dorffest-Sonntag sieben Nachwuchsmusiker für die Bläserklasse begeistern konnte. Die neu gegründete Bläserklasse setzt sich aus 14 Musikern zusammen. Musikalisches Highlight war das nunmehr bereits 26. Weihnachtskonzert.

Dirigent Schönmüller ließ anhand einer Bilder-Präsentation das Vereinsjahr Revue passieren.

Von den Aktiven wurden 2019 einschließlich 37 Proben insgesamt 101 Termine geleistet. 2020 stehen das Bundesbezirksmusikfest in Stockheim, der Festumzug beim Feuerwehrfest Küps, das Kreismusikfest in Tschirn und Rothenkirchen sowie der Festzug beim Bergmannsfest in Lehesten an. "Der Jahreshöhepunkt wird das 30. Dorffest mit Besuch des Musikvereins Neunkirchen in der Eifel", kündigte er an. 2020 gebe es genügend Termine. Allerdings seien all diese Auftritte mit der aktuellen Besetzung kritisch zu sehen. Bei manchen Auftritten werde man Aushilfen von anderen Musikvereinen benötigen, um spielfähig zu sein. hs