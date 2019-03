Staatsbad Brückenau vor 20 Stunden

Wellnessurlaub einfach nicht bezahlt

Eine Münchnerin gönnte sich einen fünftägigen Wellnessurlaub in einem Hotel im Staatsbad Bad Brückenau. Am Mittwoch verließ sie die Kurstadt, ohne die Übernachtungen und die in Anspruch genommenen Lei...