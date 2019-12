Wellness über Weihnachten

Weihnachten ohne Stress, dafür mit Entspannung und Wellness, das haben sich Teresa und Uwe Sieksmeyer in diesem Jahr für die Feiertage vorgenommen und sind kurzerhand mit dem Wohnmobil nach Bad Rodach gefahren. "Man entgeht all dem Trubel zu Hause", sagt Teresa Sieksmeyer. Und während sie das sagt, ist ihr Mann schon in der Therme für eine erste Massage.

Die Enge im Wohnwagen findet das Ehepaar aus Hannoversch Münden "kuschlig". V "Wir werden am Heiligabend hier schön gemütlich sitzen, gut essen und Wein trinken", sagt Teresa Sieksmeyer. Vielleicht Karten spielen, Bescherung gibt es bei den beiden schon seit Jahren nicht mehr. "Wir haben doch alles, deshalb spenden wir den Betrag, den wir für Geschenke ausgegeben hätten, lieber."

Dass die Daheimgebliebenen sich ärgern, wenn die beiden sich über die Feiertage verkrümeln, fürchtet Teresa Sieksmeyer nicht. "Das können wir ja wohl selbst entscheiden", sagt sie. Und außerdem werden beim gemütlichen Feiern im Wohnmobil am Heiligabend dann alle, angerufen, um kurz zu plaudern und ein frohes Fest zu wünschen.

Kuschlig kochen im Wohnmobil

Verzichten müssen die beiden auf nichts. Das Wohnmobil ist so ausgestattet, dass auch eine Entenbrust zum Fest kein Problem darstellt. Und zwischendurch gibt es ein breites Angebot in der Therme. Das kann nicht jeder Wohnmobilstellplatz bieten. Die Öffnungszeiten sind sogar erweitert. "Wir haben bis zum 2. Januar von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Nur am Heiligabend ist die Therme ab 14 Uhr geschlossen, damit auch die Mitarbeiter Zeit mit ihrer Familie verbringen können", sagt Nadine Michel vom Marketing-Team des Bades. Sieksmeyers können sich also wie geplant verwöhnen lassen.

Das Ehepaar ist zum ersten mal in der Region und war schon von der Anreise aus Hannoversch Münden angetan. "Wir fahren eigentlich nur Landstraße, da ist schon die Anreise für mich ein Genuss", sagt Teresa Sieksmeyer. Und ihr ist noch etwas aufgefallen - nämlich der Reiz der Region für Motorradfahrer. Da sie mit ihrem Mann auch gern auf der Harley unterwegs ist, wurde das Coburger Land mit den rund um es herum liegenden Mittelgebirgen schon mal für Touren im Sommer vorgemerkt.

Mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, heißt für Sieksmeyers auch, dass es kein Problem ist, ihren Labrador-Rüden Karlchen ständig mit dabei zu haben. "Der gehört dazu, er ist schon fast wie ein Kind für uns", sagt Teresa Sieksmeyer. In vielen Hotels sind Hunde nicht erlaubt. Das erschwert die Quartiersuche. Im Wohnmobil hat Karlchen dafür seinen festen Platz.

Sternchen fürs Tagebuch

Genau wie Teresa Sieksmeyers Tagebuch. "Da schreibe ich alles rein und mache dann Sternchen dazu, wenn es schön war, oder einen Schmoll-Smiley, wenn es uns irgendwo nicht gefallen hat. Da hofft natürlich Nadine Michel, dass es für Bad Rodach und die Therme ein paar Sternchen gibt.

Gebucht haben die Sieksmeyers jetzt erst einmal bis zum 29. Dezember. "Aber, wenn es uns gefällt, in der Therme und so, dann kann es gut sein, dass wir über Silvestern und Neujahr auch noch bleiben", sagt Teresa Sieksmeyer. Ein bisschen Schnee wäre da hilfreich, über die Feiertage. "Den brauche ich eigentlich nur über Weihnachten, wegen der Atmosphäre", meint sie. Aber das wird in diesem Jahr wohl nichts.

Nach draußen geht es für das Ehepaar aber bestimmt trotzdem, denn: "Wandern und Radfahren in der Natur, das ist unsers", sagt Teresa Seiksmeyer. Und Nadine Michel ist überzeugt, dass es dafür rund um Bad Rodach eine Menge für die beiden zu erleben gibt.