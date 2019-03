Wellness-/ Fitnesstag bei der Turnerschaft

Bewegung ist gesund für Körper und Geist: Beim Wellness- und Fitnesstag, der am Samstag, 16. März, von 9.45 bis 16 Uhr in den Räumen der Turnerschaft Herzogenaurach stattfindet, besteht die Möglichkeit, viele verschiedene Facetten des Gesundheitssports kennen zu lernen. Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren, auch Nicht- Mitglieder. Die Veranstaltungen werden von qualifizierten Trainern geleitet, so dass für hohes Niveau des Angebots gesorgt ist. Anmeldungen sind noch möglich bei der TS-Geschäftsstelle in der Adalbert-Stifter-Straße 50 in Herzogenaurach, Telefon 09132/1054, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 und 16 bis 18 Uhr, oder online über www.tsherzogenaurach.de. red