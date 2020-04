Welker spricht für Freie Wähler

Die Kommunalwahlen in Herzogenaurach sind für die Freien Wähler sehr erfolgreich verlaufen, sie konnten die Zahl ihrer Sitze im Stadtparlament von zwei auf vier verdoppeln. Der Ortsverband sieht das als Würdigung des Engagements und als Auftrag für die kommenden sechs Jahre im Stadtrat.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurde beim ersten Treffen Manfred Welker zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, außerdem das Engagement im Stadtrat besprochen. Durch mehr Parteien werde der Stadtrat in der kommenden Periode vielfältiger und es würden neue Ideen und Ansichten in die Diskussion eingebracht. Wie die Freien Wähler erklären, stehen sie weiterhin hinter ihren Wahlkampfthemen wie der Aurachtalbahn und sind bereit, im Stadtrat mit den anderen Parteien konstruktiv zusammenzuarbeiten, um für Herzogenaurach vernünftige Lösungen zu finden. red