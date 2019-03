Welcome to Rudufersee

Der Rudufersee zählt zu den schönsten Badeseen im Landkreis Lichtenfels. Im letzten Jahr nutzten knapp 44 000 Besucher den Badesee der Gemeinde Michelau. Ab April wird ein Flyer auch die englischsprachigen Badegäste über die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten der familienfreundlichen Anlage informieren.

Die Idee dazu hatte der Englischkurs der VHS Michelau. Einmal in der Woche treffen sich die Kursteilnehmer, um Englisch zu lernen. "Learning by doing" heiß ihr Kurs. Bei einer ihrer Schulstunden am Rudufersee kam die Idee, das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden. "Wir lernen ein lebendiges Englisch", erklärt dazu Jennifer Thiem, staatlich geprüfte Fremdsprachenkorrespondentin. In Kleingruppenarbeit entstand nicht nur ein neues Design, sondern auch viel Information. Aktuell befindet sich der Flyer im Druck. Danach wird er im Rathaus, im Deutschen Korbmuseum und in den Übernachtungsbetrieben ausliegen.

Bürgermeister Helmut Fischer dankte bei der Übergabe und wies darauf hin, dass der Rudufersee nicht nur von deutschsprachigen Badegästen besucht wird. gvö