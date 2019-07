Welcome in Lichtenfels!

Anlässlich des Jugendaustausches zwischen Lichtenfels und der Stadt Vandalia im U.S.-Bundesstaat Ohio begrüßte Bürgermeister Andreas Hügerich zwei jugendliche Amerikaner im Lichtenfelser Rathaus.

Die zwei Jungen sind für drei Wochen in Deutschland und nehmen am vom Städtepartnerschaftskomitee Lichtenfels initiierten Austausch teil. Während dieser Zeit sind sie bei Gastfamilien untergebracht. Der Rathauschef wünschte den Gästen aus Vandalia viele schöne Eindrücke während ihres Aufenthaltes in Lichtenfels und dankte den deutschen Gastbrüdern und den Vertreterinnen des Städtepartnerschaftskomitees für die gelebte Städtepartnerschaft und die Durchführung des Austausches. red