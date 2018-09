Welches Obst haben wir denn da?

Nach der Coburger Weinlese am Obstlehrgarten geht es am Sonntag, 23. September, weiter mit einer Obstausstellung und Sortenbestimmung von Äpfeln und Birnen. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der Aula der Mittelschule, Pestalozzistraße 3, statt. Die Sortenbestimmung wird der bekannte Pomologe Wolfgang Subal übernehmen. Obstfreunde können Apfel- und Birnensorten mitbringen und diese bestimmen lassen. Es wird darum gebeten, mindestens fünf typisch ausgebildete und gesunde Früchte vorzulegen, um dem Pomologen die Bestimmung zu erleichtern. Parkplätze befinden sich im Umfeld der Schule. red