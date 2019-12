Welches Buch schenken?

Welches Buch schenke ich zu Weihnachten? Darauf gibt Andrea Bartl, Literatur-Professorin an der Universität Bamberg, auf unterhaltsame Weise Antwort. Sie stellt besondere Neuerscheinungen des Jahres 2019 vor: Belletristik, Sachbücher, Kinderliteratur, Krimis, Liebesromane etc. Dieses Jahr stehen insbesondere "kleine, bitter-süße Lese-Pralinen" im Zentrum: kurze Romane von charmanter Leichtigkeit, aber mit emotionalem Tiefgang. Der Buchempfehlungsabend findet am Dienstag, 3. Dezember, um 20 Uhr im E.T.A.-Hoffmann-Theater (Treffbar) statt. Der Eintritt ist frei. red