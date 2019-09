Welcher Pilz ist das?

Es sind schon die neunten Eberner Pilztage, die zum Kirchweihwochenende anstehen. Neben der Frischpilz-Ausstellung zum Kirchweihmarkt im Hof der Grauturmapotheke gibt es außerdem eine Exkursion mit dem Pilzkenner Herbert Stang am Jugendzeltplatz, wie Harald Amon von der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe mitteilt.

Die neunten Eberner Pilztage finden wieder zum Kirchweihwochenende statt. Dazu wird eine Exkursion und eine Frischpilzaustellung durchgeführt. Veranstalter sind der Pilzexperte Herbert Stang, der Bund Naturschutz Ebern und die Tourismus-Werbegemeinschaft (TWG) Ebern. Sie hoffen noch auf ein "pilzfreundliches", also feuchteres Wetter, damit ein reichhaltiges Angebot präsentiert werden kann.

Am Samstag, 14. September, geht um 16 Uhr die Pilzführung mit Pilzkundler Herbert Stang los. Treffpunkt ist der Parkplatz am Jugendzeltplatz bei Reutersbrunn. Nach einer kurzen Einführung können die Pilzfreunde selbst auf Suche gehen. Anschließend werden die gefundenen Pilze am Ausgangspunkt bestimmt und weitere offene Fragen ausführlich und anschaulich beantwortet.

Zum Kirchweihmarkt findet die Frischpilz-Ausstellung am Sonntag, 15. September, im Hof der Grauturmapotheke statt. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher die aufgebauten und gekennzeichneten Pilze ausführlich betrachten und Herbert Stang und andere Pilzfachleute stehen für Fragen zur Verfügung. red