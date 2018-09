Welche Versicherungen braucht man wirklich?

Versicherungsverträge liegen meist viele Jahre unbeachtet im Ordner. Ein Vortrag der Bamberger KAB weist unter anderem auf sinnvolle Ergänzungsbausteine hin, die man kennen sollte, um einen optimalen Versicherungsschutz zu haben. Die Veranstaltung am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr informiert kostenlos über eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Absicherung. Dazu lädt der Stützpunkt für Verbraucherbildung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Bamberg in das Oberhaider Pfarrheim, Untere Straße 1, ein. Eine Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter 0951/91691-0 oder via E-Mail an kab-bildungswerk@kab-bamberg.de. red