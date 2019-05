Welche Grundschule spielt am besten Handball?

Wer folgt Titelverteidiger Thurnau? Am Mittwoch, 15. Mai, ist es wieder so weit - zum vierten Mal in Folge wird beim jährlichen Kosertal-Cup die beste 4. Klasse der Grundschulen des Landkreises Kulmbach im Handball-Spiel gesucht. Die Attraktivität der Sportart Handball hat sich nicht nur seit der Handball-WM in Deutschland herumgesprochen, sondern auch das Turnier ist so populär geworden, dass es "über die Grenzen" hinauswächst. Erstmals ist aus dem Landkreis die Grundschule Himmelkron dabei. Darüber hinaus freuen sich die Ausrichter des TV Marktleugast über die Gäste der Grundschule Stammbach aus dem Landkreis Hof. Knapp sieben Kilometer trennen die Schule lediglich von der Austragungsstätte Dreifachsporthalle in Marktleugast. Ein kurzer Weg, den nicht nur die Schule gerne auf sich nimmt, sondern auch die ersten Kinder aus Stammbach, die beim Schnuppertraining so viel Spaß hatten, dass sie den Sport gleich im Verein weiterbetreiben wollen.

Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, den sich der TV Leuchertz für seine mittlerweile schon preisgekrönte Jugendarbeit erhofft. Etwas mehr als sieben Kilometer haben da schon die Titelverteidiger der Klasse 4 B der Grundschule Thurnau vor sich. Doch da Pokal, Medaillen und weitere Sachpreise warten, nehmen alle 14 beteiligten Schulen etwaige Anstrengungen gerne in Kauf. red