- In einer Veranstaltungsreihe der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Kronach geht die Pfarrei Mariä Geburt den Geheimnissen von Heiligen in der Wallfahrtskirche auf die Spur. Welche Geheimnisse umgeben die Heiligen, die in Bildern und Statuen das Gotteshaus schmücken? Dieser Frage sind Sibylle Horn und Annette Urban nachgegangen. Sie werden bei einem musikalischen Abend mit Klarinettistinnen der Berufsfachschule für Musik Oberfranken Kronach den Geheimnissen nachgehen. Der erste Abend findet am Montag, 16. März, um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche statt. Im Blickpunkt wird der Heilige Joseph stehen. Weitere Veranstaltungen sind für Montag, 18. Mai, um 19 Uhr und für Montag, 13. Juli, um 19 Uhr geplant. Hierbei wird es um den Maria Immaculata- Mythos gehen und um Märtyrer in der Wallfahrtskirche. red