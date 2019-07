Welche Frau fuhr zu weit links?

Eine 58-Jährige war am Mittwochabend mit ihrem Opel in der Schlesierstraße ortsauswärts unterwegs, eine 48-Jährige kam ihr mit einem Hyundai entgegen. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierten beide Fahrzeuge mit der jeweils linken Front. Wer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, ist derzeit unklar. Bei dem Unfall verletzte sich die Hyundai-Fahrerin leicht, sie musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet unter der Telefonnummer 09225/96300-0 um sachdienliche Hinweise zur Auflärung des Unfallhergangs. pol