Welche Ausbildung passt zu wem?

In diesem Jahr findet der bundesweite Girls'-und-Boys'-Day bereits am Donnerstag, 26. März, statt. Beim Girls'-Day haben Mädchen die Möglichkeit, Berufsfelder zu entdecken, die sie bei der Berufsorientierung eher selten in Betracht ziehen. Auch das Landratsamt Forchheim bietet Plätze für Mädchen an. Hier werden sie auf dem Kreisbauhof Neuses die beruflichen Tätigkeiten eines Schreiners, Malers oder Straßenwärters kennenlernen und praktische Erfahrungen sammeln. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, sich im Wildpark Hundshaupten über den Beruf eines Tierpflegers oder beim Entsorgungszentrum Deponie Gosberg über die vielfältigen Tätigkeiten einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zu informieren.

Weitere Informationen zum Aktionstag und alle eingetragenen Angebote sind im Internet unter www.girls-day.de und www.boys-day.de zu finden. red