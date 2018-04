Weiterhin zwei Kombiklassen in Scheuerfeld

Die Scheuerfelder Grundschule, seit 2007/08 verwaltungstechnisch der Melchior-Franck-Schule angegliedert, zählt zu den kleinsten Schulen im Sprengel Coburg. Bei der Hauptversammlung des Bürgervereins Scheuerfeld am kommenden Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr im Sportheim des TSV Scheuerfeld, soll es unter anderem auch um die Zukunft der Schule gehen.

Derzeit werden die Schüler in Scheuerfeld in flexiblen Kombiklassen unterrichtet, das heißt, Erst- und Zweitklässler lernen gemeinsam. Diese Regelung ist dem Leiter des staatlichen Schulamts, Uwe Dörfer, zufolge, auch für das nächste Schuljahr geplant. Die Klassenbildung für das neue Schuljahr sei in Vorbereitung, so Dörfer. In der 1. und 2. Klasse können die Schüler aus drei Formen wählen: Regel- oder Ganztagesklassen an der Melchior-Franck-Schule sowie die flexiblen Kombiklassen an der Scheuerfelder Schule. Es werde wieder zwei flexible Klassen geben, mit jeweils etwa 20 Schülern, so Dörfer. uso