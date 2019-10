Aus Anlass ihres 200. Geburtstages stattet die Biologin Nora Meixner als "Queen Victoria" dem Naturkunde-Museum weiterhin am Freitagnachmittag einen Besuch ab. Die Familienführung findet außerhalb der bayerischen Schulferien freitags um 15 Uhr statt und dauert 30 Minuten. Der Museumseintritt ist kostenlos, heißt es in einer Mitteilung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächste Führung ist am 18. Oktober. red