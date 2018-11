Weiterer Zeuge soll endlich Klarheit bringen

Der Prozess gegen den Einsatzleiter einer Security-Firma, der beim Sander Faschingszug 2017 laut Anklage einen Gast zweimal mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben soll, wurde am Donnerstagnachmittag am Amtsgericht Haßfurt zum dritten Mal vertagt. Wie berichtet, soll der 25-jährige Geschädigte, der vor Gericht als Nebenkläger auftritt, am 26. Februar vergangenen Jahres um 18.35 Uhr abends laut Anklage der Staatsanwaltschaft von zwei Mitarbeitern der Security-Firma aus dem Festzelt geschleift worden sein, wo er vom Einsatzleiter des Sicherheitsdienstes zwei Faustschläge auf den Hinterkopf erhalten haben soll. Der damalige Einsatzleiter der Polizeidienststelle Haßfurt konnte am Donnerstag nichts zum Anklagevorwurf sagen. Ein weiterer Zeuge, ein Ex-Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, entlastete den Angeklagten. Er sei zum Tatzeitpunkt nicht in der Nähe des Geschädigten gewesen, gab er als Zeuge zu Protokoll. Da die Staatsanwaltschaft einer Einstellung des Verfahrens nicht zustimmte, beantragte der Verteidiger Alexander Held die Anhörung eines weiteren Zeugen, der damals zur Tatzeit vor dem Festzelt gewesen sein soll. Der vierte Verhandlungstermin ist am 13. Dezember.