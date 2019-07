Weiterer Titel für den TC Küps: Herren 50 II feiern die Meisterschaft

Neben den Herren und den Herren 40 haben auch die Herren 50 II des TC Küps mit einem Sieg über den TSV Mönchröden den Titel in der Kreisklasse 1 geholt. Auch die Herren 65 beendeten die Saison erfolgreich und sicherten sich nach holprigem Beginn einen Mittelfeldplatz. Die Herren 50 hätten hoch gegen Heiligenstadt gewinnen müssen, um die Tabellenspitze zu übernehmen. Ein 5:4-Sieg reichte in der Endabrechnung bei Punktgleichheit nur zum zweiten Platz. Ersatzgeschwächt mussten die Herren 40 ihr letztes Spiel abgeben.

Keine Chance hatten die Damen 30 gegen den Tabellenführer, obwohl die Gäste praktisch nur mit vier Spielerinnen antraten. Auf verlorenem Posten standen auch die Damen 40, die gegen Bad Steben nur einen Satz für sich entschieden, während die Damen 60 ihren ersten doppelten Punktgewinn verzeichneten. Mit einer deftigen Niederlage in Weißenstadt beendeten die Mädchen 16 ihr letztes Auswärtsspiel der Saison.

Mädchen 16, Bezirksklasse 1

TC Weißenstadt - TC Küps 6:0

Nur Bittner bot den starken Gastgebern Paroli und verlor äußerst knapp im Match-Tiebreak. Alle anderen Partien entschieden die Mädchen vom TC Weißenstadt überlegen für sich. Einzel: H. Bergmann - Bergner 6:0, 6:1; K. Bergmann - Bittner 6:0, 3:6, 12:10; Görisch - Fößel 6:1, 6:0; Kappel - Koch 6:1, 6:0. Doppel: H. Bergmann/Görisch - Bergner/Bittner 6:1, 6:0; K. Bergmann/Kappel - Fößel/ Koch 6:0, 6:0.

Damen 30, Bezirksliga

TC Küps - MTV Bamberg 3:6 Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer hatte Küps wenig auszurichten. Alle vier Stammspielerinnen des MTV überzeugten in den Einzeln und ließen keinen Satzgewinn zu. Nur Geßlein punktete gegen die Ersatzspielerin. In den Doppeln hatten Bergner/Blüchel keine Chance, während Bittruf/Geßlein erst im Match-Tiebreak unterlagen. Einzel: Bergner - Holzenleuchter 1:6, 2:6; Bittruf - Bogensberger 2:6, 0:6; Wachter - Bergmann 1:6, 2:6, Weissbach - Lang 1:6, 1:6; Geßlein - Worch 6:1, 6:0; Tönnesmann - Spielerin nicht anwesend (w.o.). Doppel: Bergner/Blüchel - Bogensberger/Bergmann 1:6, 0:6; Bittruf/Geßlein - Holzenleuchter/Worch 0:6, 6:2, 7:10.

Damen 40, Kreisklasse 1

TC Küps - TC Bad Steben 0:6 Die Gäste zeigten sich in allen Belangen überlegen und ließen in den Einzeln keinen Satzgewinn zu. Lediglich im Doppel unterlagen Kroha/Hümmrich erst im Match-Tiebreak. Einzel: Kroha - Schmidt 1:6, 2:6; Wagner - Söllner 1:6, 1:6; Eberle-Berlips - Baderschneider 0:6, 0:6; Hempfling - Elbl 1:6, 0:6. Doppel: Kroha/Hümmrich - Söllner/Baderschneider 6:2, 2:6, 6:10; Wagner/Hempfling - Elbl/Gölkel 2:6, 0:6.

Damen 60, Bezirksliga

TC Küps - TC Lerchenbühl Bayreuth 4:2

Ihren ersten Sieg verzeichneten die Damen 60. Durch Siege von Steinke und Kroha und dem unerwarteten Erfolg von Reeb, die nach verlorenem ersten Satz einen 2:5-Rückstand im zweiten Satz aufholte und das Spiel noch im Match-Tiebreak zu ihren Gunsten drehte, führten die Gastgeber nach den Einzeln 3:1. Das Doppel Steinke Kroha sorgte für den Gewinnpunkt. Einzel: Steinke - Kambach 6:0, 6:4; Kroha - Feulner 7:5, 6:0; Schmidt - Nols 1:6, 6:0, 9:11; Reeb - Wandzik 2:6, 7:6, 11:9. Doppel: Steinke/Kroha - Kambach/Feulner 7:5, 6:1; Schmi dt/Gerstmayer - Nols/Wandzik 2:6, 3:6.

Herren 40, Bezirksklasse 1

TC Hof - TC Küps 6:3 Sein bestes Spiel in der Saison zeigte Tönnesmann gegen den vier Leistungsklassen höher eingestuften Frisch. Bittner überzeugte wieder mit seinem konstanten Angriffsspiel und gehört mit fünf gewonnenen Begegnungen zu den besten Akteuren der Liga. Reuter war nahe am Gewinn des zweiten Satzes, während Geißler, Fößel und Richter klar verloren. Im Doppel schlugen Tönnesmann/Reuter die beiden Spitzenspieler der Gastgeber, doch die zwei weiteren Doppel gingen an Hof. Einzel: Frisch - Tönnesmann 7:5, 1:6, 3:10; Müller - Bittner 6:7, 3:6; Habiger - Reuter 6:3, 7:5; Neef - Geißler 6:1, 6:3; Müller-Trunk - Fößel 6:3, 3:2, (w.o.); Wettengel - Richter 6:3, 6:1. Doppel: Frisch/Müller - Tönnesmann/Reuter 5:7, 4:6; Habiger/Neef - Bittner/Geißler 6:4, 6:4; Müller-Trunk/Wettengel - Fößel/Richter 6:2, 6:3.

Herren 50, Bezirksklasse 1

SC Markt Heiligenstadt - TC Küps 4:5

Beinahe wäre das Kunststück gelungen, durch einen hohen Sieg dem bisherigen Tabellenführer die Meisterschaft zu entreißen. Drei verlorene Match-Tiebreaks standen dem jedoch dagegen, so dass Küps zwar mit einem Sieg aber nur dem zweiten Platz nach Hause reisen musste. Einzel: Irmer - Witzgall 4:6, 6:2, 10:5; Dorn - Ajeli 3:6, 4:6; Dicker - Müller 6:1, 2:6, 6:10; Raab - Schülein 1:6, 3:6; Wretschitsch - Hümmrich 6:0, 6:0; Waleczek - Birke-Gagel 3:6, 1:6. Doppel: Dicker/Raab - Witzgall/Müller 2:6, 0:6; Dom/Wretschitsch - Ajeli/Schülein 6:2, 3:6, 10:7; Waleszek/Schmidt - Hümmrich/Birke-Gagel 6:4, 6:7,10:8.

Herren 50 II, Kreisklasse 1

TSV Mönchröden - TC Küps 2:4

Mit einem Sieg über den Tabellenzweiten sicherten sich die Herren 50 II ungeschlagen die Meisterschaft. Nur Berlips verlor im Einzel. Den Siegpunkt holte das Doppel Bergner/Hänel. Einzel: Speyerer - Ammon 5:7, 1:6; Paschold - Bergner 2:6, 5:7; Wittl - Hänel 2:6, 3:6; Engel - Berlips 6:2, 5:7. Doppel: Speyerer/Paschold - Ammon/Berlips 7:5, 6:2; Wittl/Engel - Bergner/Hänel 3:6, 2:6.

Herren 65, Bezirksklasse 1

TC Küps - TC Hirschaid II 6:0 Einen Kantersieg landeten die Herren 65 gegen den Tabellenletzten Hirschaid II. Sie gaben insgesamt nur fünf Spiele ab, was ihnen schließlich einen vierten Tabellenplatz einbrachte. msp Einzel: Kuhnlein - Pfeufer 6:0, 6:1; Wich - Hamed 6:0, 6:1; Spörlein - Schulz 6:0, 6:0; Kapahnke - Roth 6:0, 6:1. Doppel: Kuhnlein/Reuter - Pfeufer/Johren 6:2, 6:0; Wich/Tönnesmann - Hamed/Roth 6:0, 6:0.