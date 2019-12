Weiterer Sender für Kirchlauter

Günther Geiling Die Deutsche Funkturm GmbH plant in der Gemarkung Kirchlauter den Neubau eines Handymasts. Sie reichte dazu einen Bauantrag ein, dem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Einvernehmen erteilte und ihn zur Genehmigung an das Landratsamt Haßberge weiterleitete.

Vor einiger Zeit wurde schon für den Gemeindeteil Neubrunn ein Mobilfunkmast auf der Höhe zwischen Neubrunn und Kirchlauter aufgestellt. Er soll das Funknetz für Neubrunn ausstrahlen. Die Inbetriebnahme lässt aber noch auf sich warten.

Die Bauherrin Deutsche Funkturm plant nun die Errichtung eines Schleuderbetonmasts (Höhe 34 Meter) mit Stahlaufsatzrohr (sechs Meter) und zwei Plattformen. Damit wird eine Gesamthöhe von 40 Metern erreicht. Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich der Gemarkung Kirchlauter.

Der Gemeinderat sieht zwar so gut wie keine Notwendigkeit für den neuen Handymast. Bürgermeister Karl Heinz Kandler (SPD) erklärte aber, dass ein Gewerbetreibender auf ihn zukam und sich beschwerte, dass er in seinem Betrieb keinen Empfang habe. Ziel dieser Maßnahme sei es, alle Flächen mit Empfang abzudecken und die vorhandenen Lücken zu schließen. Laut der Deutschen Funkturm GmbH sei Kirchlauter unterversorgt, weshalb die ganze Geschichte ins Rollen gekommen sei.

Im übrigen wäre es laut Kandler möglich, dass der Geschäftsmann auf seinem Privatgrundstück einen eigenen Mast aufstellen lasse. Erst ab einer Höhe von zehn Metern sei eine Baugenehmigung erforderlich. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme, dem Bauantrag das Einvernehmen zu erteilen.

Für die Feuerwehr

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Anschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren in Kirchlauter und Neubrunn. Jeweils vier neue Lungenautomaten und Pressluftatmer sind notwendig.

Für die derzeit verwendeten Atemschutzgeräte gibt es ab 2020 keine Ersatzteile mehr. Dies hätte die Abmeldung beider Wehren in Bezug auf Atemschutzgeräte zur Folge. Um die Einsatzbereitschaft weiter zu sichern, hat deswegen die Feuerwehrdienstaufsicht die Neubeschaffung empfohlen. Einstimmig genehmigte das Gremium die Anschaffung der Atemschutzgeräte mit Kosten von rund 16 000 Euro für die beiden Wehren.

Für die Feuerwehr Kirchlauter ging es außerdem um die weitere Neuanschaffung von Ausrüstung. Das wird deswegen notwendig, weil die Wehr in den vergangenen Monaten zahlreiche Neuzugänge zu verzeichnen hatte. Der Gemeinderat vergab auch hier einen Auftrag in Höhe von 5400 Euro.

Kontroverse

Im weiteren Verlauf sprach Bürgermeister Kandler die Beschwerde von Gemeinderat Uwe Derra an, der bemängelt hatte, dass ihm nicht alle für die Sitzung relevanten Unterlagen zugingen. Der Bürgermeister zeigte sich enttäuscht und sah es als Konsequenz - sollte er weiterhin Bürgermeister sein -, dass keine Gemeinderatsmitglieder oder Fraktionen vor der Sitzung Unterlagen erhielten.

Dazu sagte Uwe Derra, dass ihm nach der Geschäftsordnung die Unterlagen zustünden. Dies lege der Gemeinderat und nicht der Bürgermeister fest.