Weiterer Ausbau des offenen Netzes "Freifunk Franken"

Das kostenlose WLAN-Netz "Freifunk" erreichte pünktlich zum Start der Erlanger Weihnachtsmärkte ein neues Niveau und sichert den Besuchern der Weihnachtsstadt einen freien, mobilen Internetzugriff. Eine deutlich verbesserte Netzabdeckung erhalten der Neustädter Kirchenplatz und der Schlossplatz. Doch auch der gesamte Bahnhofsvorplatz wird nun von "Freifunk" versorgt.

Seit Juni 2015 arbeitet die Initiative "Freifunk Franken" am Ausbau eines unabhängigen, kostenlosen WLAN-Netzwerks in der Innenstadt. Besonders in den letzten fünf Monaten hat das Projekt an Fahrt aufgenommen. Ein erster wichtiger Schritt war die Einrichtung einer Sendestation an der Neustädter Kirche, von der das WLAN-Signal weiterverteilt wird. Im September kam am Hugenottenplatz ein Sender hinzu, der mit dem an der Neustädter Kirche in Verbindung steht, und letzterer ist auch direkt mit der neuen Station am Bahnhofsvorplatz verbunden. Hinter dem Projekt steckt die "Freifunk"-Initiative Franken, die gemeinsam mit dem eGovernment-Center der Stadt, dem City-Management und einigen seiner Mitglieder an einem freien und unabhängigen WLAN für alle in Erlangen arbeitet. Das Projekt ist gemeinnützig ausgerichtet. "Freifunk" lebt von Freiwilligen, die Standorte zur Verfügung stellen. Auch Einzelhändler und Privatleute kön-nen bei dem Projekt mitmachen, und auch in Erlangen wächst das Unterstützer-Netzwerk stetig.

Einfach einloggen

Der Zugriff auf das WLAN-Netz freifunk-erlangen.de erfolgt durch einfaches Einloggen, ohne Passworteingabe.

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Beteiligung erhalten Interessierte im Internet unter www.freifunk-erlangen.de sowie per E-Mail an franken@freifunk.net. red