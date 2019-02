Weiterer Arbeitseinsatz in der Sander Kirche

Die Kirchenverwaltung Sand ruft für den Samstag, 23. Februar, erneut zu einem Arbeitseinsatz in der Sander Kirche auf. Im Kirchenraum sind weitere Arbeiten, diesmal ohne Schubkarren, zu erledigen. Außerdem muss das Pfarrhaus mit den Garagen ausgeräumt und entrümpelt werden, da am kommenden Mittwoch die Umbauarbeiten für die künftige Kindertagesstätte beginnen. Los geht es am morgigen Samstag wie immer um 8 Uhr. red