Weiterer Antrag zu "Schlachthof"

sb



Soll die Stadt das Gelände des ehemaligen Schlachthofs für Investoren ausschreiben oder soll sie es selbst entwickeln? Diese Frage steht heute im Stadtrat zur Debatte. Die Verwaltung schlägt eine sogenannte Konzeptausschreibung vor: Der Investor mit dem überzeugendsten Entwicklungskonzept für das Areal erhält den Zuschlag.Ein erster Änderungsantrag schlägt vor, dass die Stadt die Instandsetzung der alten Kühlhalle selbst übernimmt, damit die Hochschule das Gebäude ab Ende 2019 als "Makerspace" nutzen kann. Dieser Antrag kommt von SPD und CSB. Auch Hans-Heinrich Eidt ( FDP ) tendiert in diese Richtung: Die Stadt solle Schlachthof und Güterbahnhof in Eigenregie beplanen. Die Instandsetzung des Kühlhauses könne einem Generalunternehmer übertragen werden. Im Übrigen, so Eidt, solle die Stadt das Gelände auch der Hochschule für den Fall anbieten, dass diese Ausweichräume braucht.Wie die Pressestelle der Hochschule mitteilte, gibt es derzeit Überlegungen, das Gebäude 2 auf dem Campus Friedrich-Streib-Straße abzureißen. Dort sind die Büros und Seminarräume der Fakultäten Angewandte Naturwissenschaft, Maschinenbau und Automobiltechnik sowie Elektrotechnik und Informationstechnik. Der Abriss und Neubau müsse aber erst durchs Wissenschaftsministerium genehmigt werden.