Weitere Züge sollen kommen

Auf der Bahnstrecke Würzburg-Bamberg soll es weitere Verbesserungen geben. Darauf weist der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel (CSU) aus Theres hin.

Auf Anfrage von Steffen Vogel hat Hans Reichhart, bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, mitgeteilt, dass der Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) Ende Juni grünes Licht für weitere Taktverdichtungen auf wichtigen Schienenstrecken in Bayern gegeben habe.

"Durch den Fahrplanwechsel im Dezember 2019 auf der Strecke Würzburg-Bamberg werden Taktlücken geschlossen werden", informiert Steffen Vogel. "Zukünftig wird es einen zusätzlichen Frühzug in Richtung Würzburg (Abfahrt in Haßfurt 6.15 Uhr) und eine neue Spätverbindung aus Würzburg in Richtung Bamberg (Abfahrt in Haßfurt 0.04 Uhr) geben", erläutert der Landtagsabgeordnete.

Das Ziel der BEG sei es, stündliche Zugverbindungen auf allen Strecken an allen Wochentagen vom frühen Morgen bis mindestens 23 Uhr herzustellen. Mit dem Beschluss komme die BEG diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher. red