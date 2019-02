Weitere Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag

Selbstverteidigungsseminar am Samstag, 16. März, für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren von 10 bis 15.30 Uhr in der Zweifachturnhalle am Schulzentrum Kronach; weitere Infos unter www.traditionelles-karate-steinwiesen.de, Anmeldung bis 8. März (Lisa Gratzke, Telefon 09261/678-335, E-Mail: lisa.gratzke@lra-kc.bayern.de).

Film In der Reihe "Mehr Film" wartet wird am Dienstag, 26. März, in der Filmburg Kronach "Die Frau des Nobelpreisträgers" gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Begegnungstag für Weltbürgerinnen am Samstag, 30. März, für Frauen unterschiedlicher Kulturen zwischen 10 und 16 Uhr in der Landwirtschaftsschule Kronach, Kulmbacher Straße 44; Anmeldung beim SkF, Andreas-Limmer-Straße 5 in Kronach, Telefon 09261/20621. hs