Weitere Themen im Gemeinderat

Sternschnuppe Für die Namensgebung der neuen integrativen Kindertagesstätte in Buttenheim war ein Wettbewerb im Amtsblatt ausgeschrieben. Insgesamt gingen 45 Vorschläge ein. Letztendlich einigte sich der Gemeinderat auf den Namen "Sternschnuppe". E-Mobilität An der E-Ladesäule in der Buttenheimer Kellerstraße kann seit Jahren kostenlos Strom für E-Mobile bezogen werden. Diese Anschubförderung für die E-Mobilität durch den Markt Buttenheim soll auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist denkbar, das E-Mobilitätsprojekt des Landkreises Bamberg weiterhin zu unterstützen und für weitere Nutzer moderate Gebühren zu verrechnen. Die Verrechnung könnte über den Landkreis Bamberg erfolgen. In der kommenden Sitzung soll noch einmal über die Konditionen beraten werden.