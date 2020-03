Weitere Themen aus dem Gemeinderat

Investition Die G+M Kunstofftechnik GmbH hat einen Bauantrag für die Errichtung eines offenen Mehrzwecklagers und einer Portalkrananlage in der Gemarkung Zettlitz (Industriestraße 1 in Horb am Main) eingereicht. Frank Kestel regte an, auf den Lärmschutz hinzuweisen. Mit einer Gegenstimme wurde das Vorhaben befürwortet.

Bebauungsplan Bezüglich der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Regenerative Energien II" und Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren wurden die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange erläutert. Der Gemeinderat beschloss die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger.

Planung Architekt Klerner erläuterte dem Gemeinderat, welche Voruntersuchungen für "Am Flecken 47" (künftiger Dorfladen) bereits stattgefunden haben, sowie die Ergebnisse der Untersuchungen. Anschließend stellte er seine Planung für den Umbau zum Dorfladen und Vereinsräumen vor und gab einen Ausblick auf die weitere Vorgehensweise.

Grüngut-Sammelstelle Bekannt gegeben wurden die Öffnungszeiten zwischen Samstag, 14. März, und Samstag, 14. November, Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr, Freitag von 7 bis 16 Uhr. Bauschutt kann nur während der Öffnungszeiten der Deponie angeliefert werden. Grünabfälle können zusätzlich zu den Öffnungszeiten der Deponie auch am Samstag von 12 bis 14 Uhr angeliefert werden. red