Weitere Punkte aus dem Gemeinderat Pfarrweisach

Dimension Bürgermeister Nowak teilte mit, dass die Vermessungsarbeiten am Baugebiet bei der Schule in Pfarrweisach begonnen haben. Durchschnittlich hätten die Baugrundstücke eine Fläche von 700 Quadratmetern.

Namen Gedanken machte sich der Bürgermeister über das Widmen von Straßen nach namhaften Pfarrweisacher Bürgern. So soll der Gemeinderat in Bälde darüber diskutieren, ob dem Arzt und Heimatforscher Dr. Berninger oder dem früheren Lehrer und Geschichtsforscher Karl Grimm eigene Straßen gewidmet werden sollen, wie mitgeteilt wurde.

Geld Eine erste Kostenschätzung zum Sanieren des Daches am Leichenhaus in Pfarrweisach komme auf 19 000 Euro, so Bürgermeister Nowak. Darüber sei er "leicht erstaunt", erklärte er.

Zukunftprojekt In Dürrnhof kann das Feuerwehrhaus nach den Richtlinien des Amtes für ländliche Entwicklung zu einem Bürgerhaus umgebaut werden. Förderung Die Jagdgenossenschaft Pfarrweisach-Rabelsdorf erhält von der Gemeinde den obligatorischen 25-prozentigen Zuschuss in Höhe von 821 Euro auf Gesamtkosten von 3284 Euro für eigene Aufwendungen. alc