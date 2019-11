Weitere LTE-Station

Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Bad Kissingen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat Vodafone eine LTE-Station in Waldfenster in Betrieb genommen - und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis gestartet, teilt das Unternehmen mit. LTE ermöglicht Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Vodafone hat nach eigenen Angaben die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage komplett aus eigenen Mitteln getragen, um die Infrastruktur des Ortes weiter zu verbessern. Auch im Kreis Bad Kissingen gibt es noch einiges zu tun: Weiße Flecken gibt es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung. Daher startet Vodafone mit der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Waldfenster seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe: Für 2019 und 2020 sind im Kreis Bad Kissingen sechs weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei wird Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen.