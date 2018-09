Weitere Krippenplätze für Döringstadt?

Einladung ergeht an alle Interessierten zur Marktgemeinderatssitzung am Dienstag, 25. September, um 19 Uhr im großen Sitzungsaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Errichtung weiterer Krippenplätze im Kindergarten Döringstadt sowie die Sanierung der Beleuchtung der Pater-Lunkenbein-Schule. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit einem Vergleich mit dem Freistaat Bayern zur Streitsache Lärmschutz an der A 73. red